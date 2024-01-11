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MSB duyurdu! TSK'ya ait iki uçak NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa görev icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçağın, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi icra ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 17:48 Güncelleme 11 Ocak 2024, 17:48
MSB duyurdu! TSK’ya ait iki uçak NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa görev icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçağın, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi icra ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız NATO görevinde buluştu. Uçaklarımızın NATO Güvence Tedbirleri kapsamındaki görev uçuşu ile bir NATO ülkesinin hava sahasında tamamen milli unsurlarımızla ilk defa silah kontrol görevi icra edilmiş oldu."

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