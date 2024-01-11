Başkan Erdoğan tüm dünyaya meydan okudu: "Türkiye'yi tanıyacaksınız"

Ülkemizde eksen kayması yok. Birilerinin iddialarının aksine gerçek eksenimizi bulduk. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlarımızla PKK elebaşlarını ininden çıkamaz hale getirdik! İhaneti belki yarına bırakırız ama yanına kâr bırakmayız.

MOSSAD'IN casusluk şebekesini ortaya çıkaran MİT, bizi tehdit edenlere gerekli cevabı vermiştir. İsrail'i çok şaşırtmıştır! Daha dur bakalım! Bu işin ilk adımı! Türkiye'yi tanıyacaksınız! Tanımaya mahkumsunuz!