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Başkan Erdoğan tüm dünyaya meydan okudu: "Türkiye'yi tanıyacaksınız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in 97. Kuruluş Yıldönümünde konuştu. Tüm dünyaya meydan okudu: Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Başkan Erdoğan tüm dünyaya meydan okudu: Türkiye’yi tanıyacaksınız

Ülkemizde eksen kayması yok. Birilerinin iddialarının aksine gerçek eksenimizi bulduk. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlarımızla PKK elebaşlarını ininden çıkamaz hale getirdik! İhaneti belki yarına bırakırız ama yanına kâr bırakmayız.

MOSSAD'IN casusluk şebekesini ortaya çıkaran MİT, bizi tehdit edenlere gerekli cevabı vermiştir. İsrail'i çok şaşırtmıştır! Daha dur bakalım! Bu işin ilk adımı! Türkiye'yi tanıyacaksınız! Tanımaya mahkumsunuz!



SANDIĞA ASLA GÖLGE DÜŞÜRTMEYİZ
Erdoğan, Valiler Buluşması'nda ise uyarıda bulundu: 31 Mart'ta kaos çıkarmak isteyenler olabilir. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz.

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