Teröristler aracını gasbedip şehit etmişlerdi! Veteriner teknikerinin dosyası Ankara’ya gönderildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatı ile 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, faillerin Ankara'da yakalanması ve söz konusu terör eyleminin Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştiği ve bu olaydan 1 gün önce Kayseri'de Bozlağan'ın şehit edilip, aracının teröristler tarafından gasbedilmesinin de olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyayı birleştirme talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurulan talebi kabul etti. Bozlağan'ın dosyasının, Ankara'da devam eden soruşturma dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.