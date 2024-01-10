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İYİ Partili Turhan Çömez’in imar yalanı elinde patladı!

Balıkesir İyi Parti milletvekili Turhan Çömez, Marmara Adası Saraylar Mahallesi Abroz bölgesine giderek çektiği videoda, ormanlık alanın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açıldığını ileri sürdü. Rant algısı oluşturmaya çalışan Çömez'in söylediklerinin tamamı yalan çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 10:39 Güncelleme 10 Ocak 2024, 10:39
İYİ Partili Turhan Çömez’in imar yalanı elinde patladı!

Balıkesir İyi Parti milletvekili Turhan Çömez, Marmara Adası Saraylar Mahallesi Abroz bölgesine giderek bir video çekti.

Çömez, çektiği videoda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bölgenin imara açıldığını ileri sürdü.

Rant algısı oluşturmaya çalışan Çömez'in söylediklerinin tamamı yalan çıktı.

Bahsedilen bölgenin tam aksine, 27 Temmuz 2023'te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Korunacak Hassas Alan" ilan edildiği ve bölgede tek bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu ortaya çıktı.

Kararnamede Marmara Adası Saraylar Mahallesi ve merkez bölgesinin yanı sıra Bolu, Erzurum ve Mersin'de de birçok doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildiği belirtildi.


İDDİASI YALANLANDI
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da, İyi Partili Turhan Çömez'i yalanladı. Aksoy "Milletvekili Çömez'in sosyal medya hesabında dile getirdiği alan 1'inci derece sit kapsamındadır. Çömez'in iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle orman vasfından çıkartılmamış aksine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle korunacak alan ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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