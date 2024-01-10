Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısında gıda güvenliği ile ilgili yeni bir düzenleme hazırlandığını ve bu yöntemle tüketicilerin menfaatlerinin öncelendiğini aktararak şöyle konuştu:

Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin yanıltılmasını engelleyecek düzenlemelerin faaliyete geçtiğini belirterek, yasaklanan ürünlerden örnekler verdi:

Katkı maddelerine standart getirdik. Ekmek, aynam, pastırma gibi ürünlerde tuz ürünlerini düşürdük. Trans yağ oranlarını sınırladık. Gıdanın ek ürünlerinin etikette yapılmasını zorunlu hale getirdik.

Yapay ete izin verdi gibi haberlere yanıt veren Yumaklı "Yapay ete izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay etle ilgili bir mevzuat yoktur, olmayacaktır." dedi.