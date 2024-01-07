Kaçak villa rezaletinde CHP yandaşı Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu suçu mühendisi attı: “Tekstilciyim, aylık gelirim 10 bin lira”

Boğaz'a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatına devam eden Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.



TEKSTİLCİYİM AYLIK GELİRİM 10 BİN LİRA



Hakkında, "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ise adeta kıvırdı. Tekstilcilik yaptığını ve aylık gelirinin sadece 10 bin lira olduğunu öne süren Mahiroğlu, kaçak villasındaki ruhsata aykırı ilave kat düzenlemesinin görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek suçu mühendise attı.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Ruhsata aykırı herhangi bir durum olduysa da bilgisi olmadığını ileri süren Mahiroğlu, üzerine kayıtlı mal varlıklarının ayrıntısını da bilmediğini söyledi. İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer'deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti. Medyaya yansıyan haberlerine ardından yargı ve bürokrasiyi harekete geçirmiş, 2 yıldır göz yumulan kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Elde edilen bilgilere göre, hakkında "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Mahiroğlu, 21 Haziran'daki ilk duruşmaya katılmadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Mahiroğlu hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. 13 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapmaya hazırlanan Mahiroğlu'nun havalimanında yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.