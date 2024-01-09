Son dakika: Ataşehir’de İETT’ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki 5 aracı biçti

"İETT İLE İLGİLİ 17, İSKİ İLE İLGİLİ DE 21 USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMİŞTİR" Öte yandan İBB Meclisinde konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Kaynar, Sayıştay'ın, İBB hakkında hazırladığı denetim raporuna işaret ederek, "Sayıştay, İBB'nin 2022 yılı içindeki işlemleriyle ilgili 125 usulsüzlük tespit etmiş. Bağlı kuruluşlardan İETT ile ilgili 17, İSKİ ile ilgili de 21 usulsüzlük tespit edilmiştir." dedi.

Kaynar, rapordaki diğer tespitlere ilişkin, "Belediye bünyesindeki araç envanterinin gerçekleri yansıtmadığı tespit edilmiştir. Araç Yönetim Sistemi'ne kayıtlı olmayan 1258 aracın olduğu da ortaya çıkmıştır. Geçici kabul tutanağıyla kabul edilen, Dudullu-Bostancı metrosuyla ilgili yapılan incelemede tutanak eki olan 245 sayfalık kusurlu işler listesinde 21 bin 601 eksik ve kusurlu iş yer aldığı görülmüştür. Yüzde 17'lik kısmı tamamlanmayan işin açılışı gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Metronun 1 yıl önce açılmış olmasına rağmen halen inşaatın devam ettiğini belirten Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayıştay raporuna göre, ihale yapılacak, önce bir firmaya gidiliyor. 'Sen bu iş için bir fiyat teklifi ver.' deniliyor. Firma, 'Ben bu işi 19 milyon 478 bin liraya yaparım.' diyor. Daha sonra diğer firmalardan da teklifler alınarak 21 milyon liralık yaklaşık maliyet oluşturuluyor. Buradan cüzi bir indirim yapmış gibi gösterilerek, tek katılımcı olan belediye şirketine 20 milyon 789 bin liraya ihale veriliyor. Belediyenin bu şirketi, yaklaşık maliyet belirleme sırasında teklif aldığı firmaya gidiyor. 'Kaç liraya yaparsın?' diye soruyor. O şirket de 3 ay sonra '15 milyon 396 bin liraya yaparım.' diyor. Yaklaşık maliyet belirlenirken 3 ay önce 'Bu iş 20 milyon liraya yapılır.' diyen firma, belediyenin şirketi yüksek miktardan ihaleyi aldıktan sonra iş yapılma zamanına geldiğinde '15 milyona yaparım.' diyor. Hakikaten de 15 milyona yapıyor. Aradaki 5 milyon bir yerlere gidiyor. Biz de tam o 5 milyonun peşindeyiz. Bu, İstanbul'un, kamunun hakkı olan para, finans olarak gidiyor."