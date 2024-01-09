Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı davası ertelendi





İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi. Avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakıldı.



Davanın ilk duruşması bugün Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.



Faruk Koca ilk savunmasında, "Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" dedi.

"SUÇU KABUL ETMİYORUM"

Habertürk'te yer alan habere göre; Sanıklardan Osman Erkan Can ise ilk duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi: "İddianamede atılı suçu kabul etmiyorum. 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaparım. Olay günü yedek kulübesi arkası delegasyon alanında maçı izledim maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm hakemin olduğu yerde arbede vardı. Ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim. Bu sırada hakemin ayağa kalktığını gördüm ve arbedenin devam ettiğini düşündüm. Bu sırada önden biri boğazıma vurdu. Biri bana vurunca, ben de oraya doğru ayağımı salladım ancak kesinlikle hakem Umut Meler'e yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi zaten bir metre önümdeydi. Ben zarar vermek istesem verirdim ama ayırmak istedim.