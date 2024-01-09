Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı davası ertelendi

SANIK YUNUS: PİŞMANIM
Sanık Yunus Şahin Yunus ise savunmasında, "Daha önce ayrıntılı savunmamı yapmıştım. Savunmalarım geçerlidir. Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım. Kendisinden de özür diliyorum. Herhangi bir tehdit duymadım" diye konuştu.
HAKEM MELER: TEHDİDİ DUYDUM ŞİKAYETÇİYİM
Ardından söz verilen hakem Halil Umut Meler ise, "İddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay. Daha önce ifade mi verdim, tekrar ederim. Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim" dedi.
TANIK İFADELERİNE GEÇİLDİ
Yan hakem Ömer Tolga Güldibi, tanık olarak dinlendi. Güldibi, "Arkamızdan gelerek müsabakanın hakemine vurdu. Diğer kişilerin de tekmeyle vurduğunu gördüm. 2 kişinin tekme attığını gördüm. Sanık Koca yumruk vurduğu sırada önce hepimize yönelik olarak 'Sizi bitireceğim' dedi ardından müşteki hakeme 'seni öldüreceğim' . şeklinde net duyduğum tehditte bulundu.
DURUŞMA 28 ŞUBAT'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti başkanı gereği düşünüldü dedi: Yazılı beyan gelirse celse arasında ele alınmasına dosyada delil durumu göze alınarak can müdafinin talebinin reddine. Katılanın (Meler) dosyada mevcut ve dosyaya gelen tedavi raporu ve adli tıp raporunun istenilmesine, bulunduğu yerin mahkemesine talimat yazılmasına, davanın 28 Şubat'a ertelenmesine, saat 10.00, sanıklar ve müştekinin katılma zorunluluğu olmamasına karar verildi.
KOCA İÇİN TOPLAM 13 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.
Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.
Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.