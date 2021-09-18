Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.09.2021 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2021 20:05
    ABONE OL

    Son dakika: ''Şikede kumpas'' davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu, tutuklandı

    ''Şikede kumpas'' davasının firari sanığı olan ve İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir gaybubet evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı. İşte detaylar...

    Şikede kumpas davasının firari sanığı tutuklandı!

    ''Şikede kumpas'' davasının firari sanığı olan ve Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan Cemalettin M. ile kardeşi Veli M., Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalandı.



    İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ firarisi eski emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu ile "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan bazı şüphelilerin avukatlığını yapan Cemalettin M.'nin Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde saklandığını belirledi.

    Polis ekipleri, söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, Cemalettin M. ile örgütün sözde "aktif Samsun büyük esnaf mümessilliği"ni yapan kardeşi Veli M.'yi yakaladı.

    Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    CEMALETTİN MUTLU TUTUKLANDI
    Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde işlemleri süren iki şüpheli gün içerisinde adliyeye sevk edildi.

    Son dakika haberine göre; evinde yakalanan Cemalettin Mutlu, tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI
    Haberler Güncel Son dakika: ''Şikede kumpas'' davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu, tutuklandı
        SON DAKİKA