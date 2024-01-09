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CHP yandaşı linç korosunun yeni hedefi Fatih Mehmet Maçoğlu! Kadıköy'den aday oldu Halk TV'de yerden yere vurdular

Her fırsatta demokrasi nutukları çeken CHP yandaşı gazeteciler yine ikiyüzlü bir tavırla gündeme geldi. "Komünist Başkan" diyerek yere göğe sığdıramadıkları Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Kadıköy'den aday olunca Halk TV'de linç edildi. Şirin Payzın, Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu CHP'nin oyunu böleceğini düşündükleri Mehmet Fatih Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştı. Halk TV'deki CHP yandaşı isimlerin tavrı sosyal medyada da tepki çekti.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 10:11 Güncelleme 09 Ocak 2024, 10:20
CHP yandaşı linç korosunun yeni hedefi Fatih Mehmet Maçoğlu! Kadıköy’den aday oldu Halk TV’de yerden yere vurdular

Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı gazeteciler yine bir linç kampanyası başlattı.

CHP yandaşlarının daha önce "Komünist Başkan" diyerek övdükleri Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu.

HALK TV'DE FATİH MEHMET MAÇOĞLU'NA LİNÇ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'ye konuk olan Mehmet Fatih Maçoğlu Şirin Payzın, Seyhan Avşar ve Barış Terkoğlu tarafından adeta linç edildi.

Fotoğrafta: Fatih Mehmet MaçoğluFotoğrafta: Fatih Mehmet Maçoğlu

AKŞENER'E İNCE'YE UYGULANAN TARİFE!
Daha önce 3-6 Mart sürecinde Meral Akşener'e ve Cumhurbaşkanı aday olmak isteyen Muharrem İnce'ye uygulanan tarifenin bir benzerini Maçoğlu'na uygulandı.

ADAYLIKTAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR
Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalışıldı.

ŞİRİN PAYZIN: NEDEN CHP'NİN KALESİNDEN ADAY OLUYORSUNUZ
Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" dedi.

SEYHAN AVŞAR: MUHALEFETİ DEĞİL İKTİDARI ZORLAYIN
Seyhan Avşar ise, "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

BARIŞ TERKOĞLU: BAŞARISIZSINIZ O YÜZDEN KADIKÖY'DEN ADAY OLDUNUZ
Barış Terkoğlu ise Maçoğlu'na gelen eleştirileri sıraladı. "Tunceli'de borçlar arttı. Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Borçları bitireceğiz dediniz ama borçlar arttı." diyen Terkoğlu,"Sizi eleştirenler diyor ki; Zaten Tunceli'den aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy'e aday oldu" diyerek baskılamaya çalıştı.

BU MU GAZETECİLİK?
Her fırsatta demokrasi ve özgürlüklerden bahseden isimlerin Maçoğlu'na karşı baskıcı tavrı sosyal medyada da eleştirildi. Kullanıcılar "Bu mu gazetecilik" eleştirisini yaparak CHP yandaşlarını yerden yere vurdu.

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