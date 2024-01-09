CHP yandaşı linç korosunun yeni hedefi Fatih Mehmet Maçoğlu! Kadıköy’den aday oldu Halk TV’de yerden yere vurdular

ŞİRİN PAYZIN: NEDEN CHP'NİN KALESİNDEN ADAY OLUYORSUNUZ
Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" dedi.
SEYHAN AVŞAR: MUHALEFETİ DEĞİL İKTİDARI ZORLAYIN
Seyhan Avşar ise, "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.
BARIŞ TERKOĞLU: BAŞARISIZSINIZ O YÜZDEN KADIKÖY'DEN ADAY OLDUNUZ
Barış Terkoğlu ise Maçoğlu'na gelen eleştirileri sıraladı. "Tunceli'de borçlar arttı. Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Borçları bitireceğiz dediniz ama borçlar arttı." diyen Terkoğlu,"Sizi eleştirenler diyor ki; Zaten Tunceli'den aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy'e aday oldu" diyerek baskılamaya çalıştı.
BU MU GAZETECİLİK?
Her fırsatta demokrasi ve özgürlüklerden bahseden isimlerin Maçoğlu'na karşı baskıcı tavrı sosyal medyada da eleştirildi. Kullanıcılar "Bu mu gazetecilik" eleştirisini yaparak CHP yandaşlarını yerden yere vurdu.