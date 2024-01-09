CHP yandaşı linç korosunun yeni hedefi Fatih Mehmet Maçoğlu! Kadıköy’den aday oldu Halk TV’de yerden yere vurdular

ŞİRİN PAYZIN: NEDEN CHP'NİN KALESİNDEN ADAY OLUYORSUNUZ

Şirin Payzın "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" dedi.

SEYHAN AVŞAR: MUHALEFETİ DEĞİL İKTİDARI ZORLAYIN

Seyhan Avşar ise, "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.