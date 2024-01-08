İlk günden işe koyuldu! AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi

"İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.

"SADECE İSTANBUL"

İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"

İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!



Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.



İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.



İstanbul'un… pic.twitter.com/HKpuiRxQG3 — Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024