AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu araştırmacısı A Haber’de açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.
Kamuoyunun en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un ismi ilan edildi.
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Son anketler ne diyor? Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber canlı yayınında verileri paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"İMAMOĞLU KREDİSİNİ HARCADI"
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir: 2019 ile mukayese edildiğinde çok büyük avantajımızın olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır sözüm ona 16 milyon insana hizmet edeceğim deyip seçilmiş konuşan ama hiçbir iş yapmayan İstanbul'un bütün problemlerini biriktirip ancak daha döneminin sonunda temel atma törenine başlayan bir yönetme anlayışı var. 5 yıllık kredisini 2 – 2,5 yılda harcadı.
Adayımız genç, dinamik, olağanüstü çalışkan, bu süreç içerisinde kendini sevdirmiş, teşkilat tarafından sevilen biri.
Bizim teşkilat anlayışımızda çalıştığının karşılığı vardır. Çalışırsınız koşuşturursunuz alın teri dökersiniz yağmurda çamurda sonra hedefinize ulaşırsınız.
Teşkilatımıza güveniyoruz. Belediye başkan adayımıza sonsuz güveniyoruz. Üstadımıza, ustamıza Genel Başkanımıza liderimize güveniyoruz.
İnşallah İstanbul'un layık olduğu hizmeti gerçekleştirecek bir ekiple İstanbul'da kalan yerden hizmetimizi devam ettireceğiz.
5 YILINI KAYBETTİ
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk: Bu denemenin bedelini İstanbul çok ağır ödedi. Depremle ilgili vaadedilenlerin yüzde 10'u bile yapılmadı. Depremle ilgili 5 yılını kaybetti. Ulaşımda temel atmama törenlerini İmamoğlu icat etti. Birçok başlamış metro hatlarını da tekrar topraklarla doldurularak kapatıldı.
"AKLI İSTANBUL'DA OLMADI"
İstanbul çok şey kaybetti. İstanbul kara teslim olduğunda bu arkadaş büyükelçiyle balık ziyafetindeydi. İstanbul'da olmadı ki zaten. Aklı da CHP genel başkanlığındaydı aklı da İstanbul'da olmadı.
"İMAMOĞLU İSTANBUL'DA RUS RULETİ OYNAYACAK"
Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz: İstanbul'da 2019 ile günümüzde bir belediyecilik tecrübesi açısından Ekrem İmamoğlu başarılı bir sınav veremedi. Bu kamuoyu nezdinde aslında yerleşik bir algı. İnsanlar Ekrem İmamoğlu da kocaman bir balonmuş biçiminde rahat rahat düşüncülerini ifade etti. Seçimlerde insanların ideolojik siyasi aidiyetleri de etkili oluyor. Meşruiyet alanı önceki seçimde daha genişti. Şimdi bu meşruiyet yani HDP ile iş birliği konusu, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu bir Rus ruleti oynayacak. Seçim kazanması biraz daha zayıf bir ihtimal.
Murat Kurum ismi de çok isabetli bir karar olmuştur.
SON ANKETLER NE DİYOR?
Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman: Bizim araştırmamızda yüzde 55 civarında Sayın Murat Kurum'u olumlu olarak görüyordu. Oy verme eğilimini de bu çapraza göre hareket ediyorduk. Murat Kurum'un İstanbul halkı nezdinde de Cumhur İttifakı'nın doğru karar aldığını gösteriyor.
Ters ölçeğe bakarsak Ekrem İmamoğlu'nun başarısını 38 civarında görürken oy vermesini yüzde 40-41'lerde görüyoruz.
İdeoloji ön plana çıkıyor. Zaten Ekrem Bey'in ideoloji anlamında bu süreci yöneteceğini düşünüyorum.