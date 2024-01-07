AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum anketlerde yüzde kaç oy alıyor? Kamuoyu araştırmacısı A Haber’de açıkladı

"İMAMOĞLU İSTANBUL'DA RUS RULETİ OYNAYACAK"

Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz: İstanbul'da 2019 ile günümüzde bir belediyecilik tecrübesi açısından Ekrem İmamoğlu başarılı bir sınav veremedi. Bu kamuoyu nezdinde aslında yerleşik bir algı. İnsanlar Ekrem İmamoğlu da kocaman bir balonmuş biçiminde rahat rahat düşüncülerini ifade etti. Seçimlerde insanların ideolojik siyasi aidiyetleri de etkili oluyor. Meşruiyet alanı önceki seçimde daha genişti. Şimdi bu meşruiyet yani HDP ile iş birliği konusu, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu bir Rus ruleti oynayacak. Seçim kazanması biraz daha zayıf bir ihtimal.

Murat Kurum ismi de çok isabetli bir karar olmuştur.