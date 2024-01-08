Kibariye'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Romanlar altın çağını yaşıyor"





Zaman zaman etkinliklere de katılıyorsunuz, Cumhurbaşkanımızı lider olarak nasıl buluyorsunuz?

Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat versin, adam gibi adam. Hakikatleri bilen, son derece dürüst bir lider. Ülkemiz için büyük bir şans. Çok büyük işler yaptı Türkiye için. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük, itilmedik, aksine kıymet gördük. Allah'ım Cumhurbaşkanımızın ve eşinin gönlüne göre versin inşallah.





ÖLENE KADAR BİRLİKTEYİZ

Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta dile getiriyorsunuz. Dönem dönem medyada evliliğinize yönelik olumsuz haberler de çıkıyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu haberleri?

Aile kutsaldır. Eşimle severek evlendik ve şükür hâlâ birbirimize olan sevgimiz çok güçlü şekilde devam ediyor.

Bizim mutluluğumuzu kıskananların art niyetli yorumları onlar. Biz mutluyuz. Uzun yıllardır beraberiz, hâlâ ilk günkü gibi birbirimize aşığız. 24 yaşında kızım, 4 yaşında torunum var. Kocaman bir aileyiz. Medyada çıkan olumsuz haberler etkilemedi bizi, bu saatten sonra da etkilemez. Allah fesat insanların nazarından korusun, biz Allah'ın izniyle son nefesimize kadar birlikteyiz.



EŞİM BENİ ÇOK İYİ TANIR

Siz sahne kıyafetlerinizde dekolteye çok yer vermeyen bir sanatçısınız. Yeni dönemde kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri ve dekolteleri çok konuşuluyor. Neler demek istersiniz bu konuda? Eşiniz sahne kıyafetlerinize karışır mı?

Valla herkes kendinden mesuldür, bir şey diyemem ama kim ne ekerse onu biçecektir.

Sahneme fiziğim için değil, sesim için geliyorlar. Baştan aşağıya sahneye kapalı da çıksam izleyicim gelir. Biraz önce de söylediğim gibi, Allah bana fizikten öte ses vermiş. Ben sahnede kıyafetlerime çok dikkat eden bir sanatçıyım. Artık anneanne oldum, daha da çok dikkat ediyorum. Bu arada eşim de bana her konuda yol gösterir, yardımcı olur. Bu açıdan çok şanslıyım. Kararları hep birlikte alırız. Eşim beni kendimden bile daha iyi tanıdığı için onun görüşü benim için çok önemlidir. Allah ondan razı olsun, iyi ki böyle bir eşim var.





HAYATIMI DİZİ-FİLM YAPMAK İSTEYENLER VAR

2024 yılına dair projeleriniz neler, biraz anlatır mısınız?

Kibariye'nin rotası belli, Allah izin verdiği müddetçe... Konserlerimiz tabii ki devam ediyor, sevenlerimizle buluşuyoruz, TV programı teklifleri geliyor. Hayatımı film yapmak isteyenler, dijitale benimle alakalı dizi yapmak isteyenler var, var da var... Bakalım benim için hangisi güzel ve hayırlı olacaksa o nasip olsun. Ben orta karar gitmeyi seviyorum, sevenlerimden halkımızdan da benden desteklerini, iyi niyet ve dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum...



CUMHURBAŞKANIMIZ HEP MAZLUMLARIN YANINDADIR

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Neler söylemek istersiniz?

Suçsuz masum insanlar can veriyor, çok üzülüyorum, bir an önce bu savaşın durması için dua ediyorum. İsrail, büyük bir katliam işliyor. Her gün masumları öldürüyor. Buna dünyanın dur demesi gerek. Ülkemiz bu katliama en çok ses çıkaran ülke. Cumhurbaşkanımız her zaman gibi mazlumların yanında, var gücüyle masumlar ölmesin diye uğraşıyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin.





ALLAH BANA FİZİK DEĞİL SES GÜZELLİĞİ VERMİŞ

"Sektöre ilk başladığımda sesimi dinlemeden, fiziğime bakarak beni işe almamışlardı" diye açıklama yapmıştınız. Bir kadın olarak görselliğin ön planda olduğu bir sektörde çalışmak size neler hissettiriyor?

Dedim ya mücadeleci bir ruhum var. Beni yaşadığım olumsuzluklar ve çirkinlikler yıldırmadı, azimle kendimi taşıdım. Yolumdan hiç vazgeçmedim. Görünüşüne göre insanları ayırmak çok günah her şeyden önce. Allah'ın yarattığı her kul özeldir. Allah da bana fizik değil de ses güzelliği vermiş. İnsanlar Allah tarafından bana hediye edilmiş sesime aşık, görselliğime değil...



MANYAK' SANKİ BENİ BEKLEMİŞ ÇOK SEVEREK OKUDUM

Yeni şarkınızın ismi de, ritmi de çok dikkat çekici. Neler söylemek istersiniz yeni çalışmanız için?

"Şarkı hiç düşünmediğim bir anda önüme geldi, karşıma çıktı." diyen Kibariye Sabah'ta yer alan habere göre, "'Manyak' şarkısını kesin okumalıyım dedim. Şarkı sanki beni beklemiş, çok severek okudum, çok eğlenceli bir şarkı. Çok kısa zaman içerisinde piyasaya çıkmasına rağmen halkımız tarafından da çok beğenildi, dinleniliyor. Çok mutluyum, insanlarımız beni özlemişler, çok güzel geri dönüşler alıyorum. Şansı da bahtı da açık olsun inşallah." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN