Kibariye'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Romanlar altın çağını yaşıyor"

Roman kimliğinizden dolayı geçmişte hor görüldüğünüzü söylemiştiniz. Bu durumu nasıl aştınız? Roman vatandaşlarımıza devletin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?

Allah katında bütün insanlar eşittir, sadece takvada ayrılır. Bu hakikatlere hakim olan birisi olarak çirkin lafları hiç duymadım, kendimi taşıdım, hor gören insanlar zamanı geldi önümde düğme ilikledi. Hamdolsun doğru kul yıkılmaz, Allah insanı şaşırtmasın ve şımartmasın. Roman kimliğimle gurur duyuyorum. Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu zaman zaman açıkça dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Devletimiz her konuda Roman vatandaşlarımıza destek çıkıyor. Her açıdan Romanlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını hissediyor.



Devletimizi her zaman yanlarında hissediyor. Eskiye göre şimdi her şey daha güzel. Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Eminim Cumhurbaşkanımız daha da güzel imkanlar sunacak Romanlara.