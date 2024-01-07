AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan A Haber'e özel röportaj! "Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz"

Bugün, Türkiye heyecanla AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekledi. Başkan Erdoğan, temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği, 26 şehrin adayını tek tek açıkladı. İstanbul'un belediye başkan adayı ise Murat Kurum oldu.
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum adaylığının ilan edilmesinin ardından A Haber'e konuştu.
Kurum, "Heyecanlıyız İstanbul gibi aziz bir şehre aday olup da heyecanlanmamak mümkün olur mu? Heyecanlıyız, gururluyuz inşallah 31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız koşturacağız." dedi.