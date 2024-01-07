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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan A Haber'e özel röportaj! "Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında ''Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.'' ifadesini kullanan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum, A Haber'e yaptığı açıklamasında İstanbul'u hak ettiği noktaya getirmek istediklerini belirterek "31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız. Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 19:59 Güncelleme 07 Ocak 2024, 19:59
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan A Haber’e özel röportaj! Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz

Bugün, Türkiye heyecanla AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekledi. Başkan Erdoğan, temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği, 26 şehrin adayını tek tek açıkladı. İstanbul'un belediye başkan adayı ise Murat Kurum oldu.



AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum adaylığının ilan edilmesinin ardından A Haber'e konuştu.



Kurum, "Heyecanlıyız İstanbul gibi aziz bir şehre aday olup da heyecanlanmamak mümkün olur mu? Heyecanlıyız, gururluyuz inşallah 31 Mart akşamına kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız koşturacağız." dedi.



Kurum, "İstanbulumuzu hak ettiği noktaya Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muhasır medeniyetler seviyesine getirecek adımları inşallah hep birlikte atacağız. Hep birlikte koşturmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızla gençlerimizle birlikte inşallah İstanbul'un bu mevcut karmaşasını düzensizliğini hep birlikte gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

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