Son dakika: Başkan Erdoğan’dan DEM’le iş tutan Özgür Özel’e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Haliç Kongre Merkezi 'nde yerel seçimlerde İstanbul dahil olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erdoğan, isimleri anons etmeden önce gündemi meşgul eden iki konuya dikkat çekti.

Süper Kupa üzerinden başlatılan kirli oyuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Riyad'dan size ekmek çıkmaz. T-shirtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin" dedi.

Öte yandan Özgür Özel'in Kandil'in partisi DEM ile iş birliği tutup terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştiren Erdoğan, "Bizi üzen ülkemizin ikinci siyasi parti hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.