Son dakika: Başkan Erdoğan’dan DEM’le iş tutan Özgür Özel’e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yerel seçimlerde İstanbul dahil olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yerel seçimlerde İstanbul dahil olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.
Süper Kupa üzerinden başlatılan kirli oyuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Riyad'dan size ekmek çıkmaz. T-shirtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin" dedi.
Öte yandan Özgür Özel'in Kandil'in partisi DEM ile iş birliği tutup terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştiren Erdoğan, "Bizi üzen ülkemizin ikinci siyasi parti hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.
Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında bir genel başkanlık yaptığı imasında da bulunan Erdoğan, "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi, gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz" şeklinde konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
KİRLİ SENARYOLARDA ROL ALMA GAYRETLİĞİNİN İŞARETİ
Yine hayat tarzı köken, mezhep, inançlar ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak, hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine olur olmaz bahanelerle yalan yanlış söylemlerle bu yönde yapılan çıkışlar siyasi tükenmişliğin, kirli senaryolarda rol alma gayretliğinin işaretidir. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek kadar demokrasiyi geliştirmiş, bölgesi ve dünyası ile bütünleşmiş bir ülkedir.
RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ
Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını milletimizin istiklaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. T-shirtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.
CHP SİYASETEN İFLAS ETMİŞ DURUMDA
Terör örgütleri ile milletimizle, devletimizle meselesi olan marjinal kesimin bize yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bunların hepsi varoluşlarının gereğini yapıyorlar. Bizi üzen ülkemizin ikinci siyasi parti hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar, ne proje namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar.
ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ
Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi, gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz.
NEREDE BİR DEMOKRASİ DÜŞMANI VARSA SELAM ÇAKIYOR
Özgür Efendi nerede bir çapulcu varsa nerede bir terörist varsa nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor. Bölücülere her fırsatta boncuk dağıtarak CHP genel başkanlığına hangi şartlarla oturtulduğunun unutturulabileceğini sanıyor. Bu millet ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısını yapacaktır. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleşmesini tercih ederiz. Aksi taktirde milletimiz onu daha niceleri gibi siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırarak bunu yapacaktı. Daha Bismillah demeden anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden Meclis'e tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor .Özgür efendi partisine hakim olmak, geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, hedef alarak prim kazanmaya çalışıyor. Boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz. Çünkü siyaset her kişinin değil er kişinin karıdır. Siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine gitsin önce vasilerinden, efendilerinden, ağababalarından kurtulsun. Sonra kendisi ile özgür bir siyasetçi olarak muhattap olmayı düşünecek arkadaşlarım var. Bunu siyasetin bir latifesi olarak söylüyoruz. Genel başkanından belediye başkanına kadar olup bitenler CHP seçmenini ilgilendirir.