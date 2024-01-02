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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa üzerinden oynanan oyuna tepki: Sinsi bir sabotaj! İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programında konuştu. Geçtiğimiz hafta Süper Kupa üzerinden oynanan oyuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Nefret söylemleriyle ülkeler hedef alınıyor. İslam düşmanlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Bu pespaye siyasete muhalefet gönüllü figüranlık yapmaktadır. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız." dedi. Enflasyonla kararlı mücadele mesajı veren Erdoğan, "Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uyguladığımız tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan ihracat için OVP'de belirlenen hedefin aşıldığını açıklayan Erdoğan, "2023 yılında ihracat geçen yıla göre yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 15:05 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:31
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Süper Kupa üzerinden oynanan oyuna tepki: Sinsi bir sabotaj! İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün 2023 yılının dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki savaşlar, depremler, terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin acısıyla yeni yıla buruk girdik. 2024'ün ülkemize milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran çalışan ihracatçılarımız ve iş dünyamızın akıncılarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru

SAVAŞ BORANLARINA MÜSAADE ETMEDİK
Petrol ve doğal gaz olmak üzere petrol kaynakları bu coğrafyada yer alıyor. Bölgemiz dünya ticaret yollarının kalbinde bulunuyor. Küresel güç mücadelesinin odağında bir ülkesiyiz. Küresel ticaret arttıkça boğazların önemi de artmaktadır. Bu tablo karşısında amacımız ülkemizin kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmektir. Savaş baronlarına müsaade etmedik. Komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye gayret ettik.

BİZE UZANAN DOSTLUK ELİNİ GERİ ÇEVİRMEDİK
Türk dünyası ile münasebetlerimizi tarihi zirveye ulaştırdık. Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Bize bir adım gelen biz gerektiğinde koşarak gittik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Ülkemizi bölgedeki ortaklarından, kardeş ülkelerinden koparma gayretlerinin farkındayız.

ÇOK AÇIK BİR SABOTAJ GİRİŞİMİ
Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan, turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durumun spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Nefret söylemleriyle ülkeler hedef alınıyor. İslam düşmanlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Bu pespaye siyasete muhalefet gönüllü figüranlık yapmaktadır. Ülkemizin en önemli ticari ortaklığı olan ülkelerin hedef alınması asla tesadüf değildir. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

YILLIK YÜZDE 6 ORANINDA BÜYÜME
Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetine karşı ihracatçılara da önemli görevler düşüyor. Bu noktada daha fazla çaba harcamanızı, daha fazla inisiyatif almanızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkemiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha da anlaşılacaktır. Dünya ekonomisi yıllık ortalama 3,4 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti. Önceki yıl, 2022'de yüzde 5,5 oranında büyüdük. En büyük katkı ise 2,4 puan ile ihracatçımızdan geldi. 2023 yılında son 13 çeyrektir süren kesintisiz trendimizi devam ettirdik. G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen 2. ülke olduk. 2023 yılının 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 7 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk.



ENFLASYON HALA YÜKSEK DEVAM EDİYOR
Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklediği enflasyondur. Enflasyon hala yüksek devam ediyor. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uyguladığımız tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU
2023 yılında ihracat geçen yıla göre yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. OVP'deki hedefimizi de aştık. 2023 Aralıkta yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7'ye yükseldi. Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Yıllık hizmet ihracatı 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığında da düşüş yaşandı. Eylül ve ekim aylarında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. TİM çatısı altında yer alan ihracatçılarımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi tebrik ediyorum.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN 5 İL
2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz şöyle: 59,4 milyar dolar ile İstanbul, 30,7 milyar dolar ile Kocaeli, 23,8 milyar dolar ile İzmir, 17,7 milyar dolar ile Bursa, 12,5 milyar dolar ile Tekirdağ. Katma değer olarak ihracatımızın kg/birim kıymeti 1,6 dolara çıkmıştır.

ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ
Gerek mal gerek hizmet sektörünün güçlü katkısı cari işlemler dengemize olumlu etki ediyor. 2024 yılında çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Bu hedefe yürürken sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İhracatçılarımıza 11,6 milyar destek sağladık. Bu bütçeyi 2024'te iki katına çıkartıyoruz. Daha düşük maliyetli finansman imkanları için Ticaret bakanlığımız ve Türk Eximbank önemli çalışmalar yürütüyor. Merkez Bankamız finansmana erişimi desteklemek amacıyla reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar TL'ye çıkarttı. Şimdi de yerli ve milli Türkiye Elektronik İhracat Platformu'nu hayata geçiriyoruz. 255,8 milyar dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

Bu rekor için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 2024'te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye bunu başaracak güce fazlasıyla sahiptir

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