KKTC’deki Yahudi istilasına inşaat limiti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) İran başta olmak üzere İngiltere , Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ Tatar şöyle konuştu: Devletimiz Türkiye ile istişare içinde. Rakamlara bakıyoruz, gerekli tedbirler de alınacaktır. Yasalarımıza göre bir yabancı KKTC'den mülk alabilmesi için ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçmelidir. Türkiye ile de istişare edilir. Ondan sonra Bakanlar Kurulu karar verir.

"LİMİTLER GELEBİLİR" Sabah'ta yer alan habere göre; Tatar, "İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğuna bağlı olarak limitler getirilebilir" dedi.

Özellikle Ukrayna savaşından sonra Kıbrıs'a gelip taşınmaz alan çok insan var. Bunlar KKTC'nin ilgili makamlarının bilgisi dahilindedir. Bir yoğunluk oldu ve bunlar izleniyor.

Kıbrıs Türkü ata geleneği olarak toprağına her zaman sahip çıkmıştır. Tarımsal arazilere inşaatların yapılmaması yönünde çalışmalarımız var. Özellikle İskele ve Girne sahillerinde inşaat yoğunluğu oldu. Belli bölgelerde yoğunluğa bağlı olarak sınırlamalar getirilebilir. İçişleri Bakanlığı'mız, Türkiye ile istişare halinde çalışıyor.