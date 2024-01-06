KKTC’deki Yahudi istilasına inşaat limiti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı!

"GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"
Sözleşmelerle bazı kişilerin gayrimenkul aldığı bilgimize sunuldu. Bir KKTC vatandaşı, dilediği kadar mal-mülk alabilir. O alıyor, ama bir sözleşme yapıyor ve başka birinin adına onları tutuyor. Bunlar hukuki dayanağı olan işlemler değil, dolayısıyla o mal da o yabancılara ait değildir. Çünkü tapuda kaydı yapılmamıştır. Ama hoş değildir. Çünkü neticede bir sözleşme var. Hükümet bunları gözden geçiriyor.
İngiltere, Kıbrıs'tan çekilme karşılığında 2 egemen üs aldı. Adanın yüzde 3'üne tekabül ediyor. Egemen üs olduğu zaman İngiltere orada istediği gibi faaliyette bulunabiliyor.
"ABD KIBRISTA MÜDAHALE YAPABİLİYOR"
ABD ve İngiltere birlikte hareket etmek suretiyle İsrail lehine Kıbrıs'ta müdahale yapabiliyor. Bize göre yanlışlar da yapabiliyorlar. Kıbrıs'ı da zora sokabiliyorlar.
Maraş öylesine popüler bir destinasyon haline geldi ki dünyanın farklı yerlerinden Maraş'ı bu şekliyle görmek için gelenler var.
Kıbrıs çift yönlü kabloyla Türkiye'ye, Türkiye üzerinden iletim hatlarıyla Avrupa Birliği'ne bağlanacak