Şehit Fethi Sekin’in kardeşinden DEM’e tepki: Mecliste oturan PKK yandaşlarına hakkımı helal etmiyorum!

"PKK YANDAŞLARINA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kemal kardeşimiz şehadete yürüdüğünde babası Mehmet kardeşimizi dik ve gururlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan cenazenin ardından mikrofonu eline aldığı zaman Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya hakkını helal etmediler. Bende üzerine ekleyerek Mecliste oturan PKK yandaşlarına bende hakkımı helal etmiyorum. Kendini bilmeyen bir gazeteci şehit babamıza olmadık hakaretler göstererek sen kimsin diye hitap etti. Bende ona soruyorum sen kimsin. Biz bu vatan için evladını vermiş, canını ve kanını vermiştir"



Kardeşi Fethi Sekin'in aralarından bedenen ayrılışının 7'nci yılında olduklarını aktaran diğer kardeşi Fikriye Sekin, "İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Bazı insanlar da durum değişse de genelde durum bu şekildedir. Fakat bazı insanlar vardır sadece doğarlar ve ölümsüz olurlar. Bu kişiler bedenen aramızdan ayrılsalar dahi. Çünkü ölmek demek, sadece bedenen ölmemek demek midir Fethi abim şehadet şerbeti içerek Allah tarafından ölümsüzlük iksiri ile donatıldı. Bugün ülkemizde yaşayan 7'den 70'e vatansever abimi tanıyor ve biliyor. Yüreklere ve beyinlere o kadar güçlü kazındı ki bu sevgi bu ülkenin kalbinde devlet var oldukça silinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANCA ÇATIŞTI

Fethi Sekin PKK'lı teröristletle girdiği çatışmada kahramanca mücadele etti. Saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.