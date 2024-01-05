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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan "AYM" açıklaması! Can Atalay ilk değil!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Tİ milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin konuştu. Mehmet Akarca, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 17:06 Güncelleme 05 Ocak 2024, 17:19
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’dan AYM açıklaması! Can Atalay ilk değil!

AYM'nin son dönemde imza attığı tepki çeken kararlardan sonuncusu Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında verilem ihlal kararı oldu.

Yargıtay FETÖ ve PKK'lı teröristlere yol açan karara uymayacağını bildirdi. Yargıtay'ın kararında Atalay hakkındaki mahkumiyet kararının kesinleştiği, bunun milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu ifade edilerek, ilgili Anayasa maddesi yönünden AYM'ye müracaat imkanı tanınmadığı kaydedildi.

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YARGITAY BAŞKANI AKARCA'DAN "AYM" AÇIKLAMASI
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." dedi.

Başkan Akarca ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.

YENİ BİR PROBLEM DEĞİL
Şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Akarca, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Bir süre Vali Yiğitbaşı ile görüşen Akarca'ya ziyaretinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak eşlik etti.

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