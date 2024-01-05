Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan "AYM" açıklaması! Can Atalay ilk değil!

AYM'nin son dönemde imza attığı tepki çeken kararlardan sonuncusu Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında verilem ihlal kararı oldu.
Yargıtay FETÖ ve PKK'lı teröristlere yol açan karara uymayacağını bildirdi. Yargıtay'ın kararında Atalay hakkındaki mahkumiyet kararının kesinleştiği, bunun milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu ifade edilerek, ilgili Anayasa maddesi yönünden AYM'ye müracaat imkanı tanınmadığı kaydedildi.
YARGITAY BAŞKANI AKARCA'DAN "AYM" AÇIKLAMASI
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." dedi.
Başkan Akarca ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.