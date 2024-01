Başkan Erdoğan’dan 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı'mızın İEM için 6992 polisimiz ile 1573 aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'daki görev yapan Emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye araç sayımız 8 bin 894'e yükseliyor.

Temelini atacağımız Hasdal'daki binasına taşınması ile hizmetin daha da yükselecek. Suçlarla mücadelede gösterdiği başarıyı yakından takip ediyorum. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği hayati öneme sahip.

İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak az. Tüm personele teşekkür ediyorum. Bugün şehadetinin 7. yılını idrak ettiğimiz Fethi Sekin ile görevi başında şehit edilen şehitlerimizi rahmet ile yad ediyorum.

Her fırsatta altını çizdiğim hakikat var. Biz dünyanın en gözde coğrafyasını vatan yaparak aynı zamanda büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali oldu. Bin yıldır bu şerefin sorumluluğunu yerine getirmek için fedakarlıklarda bulunduk. Her anımız mücadele ile geçti. Zaferleri de acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizin tarihten silme hesaplarını attık. Tek parti faşizminin sancılarından PKK terörüne kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden geldik. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarında tehlikeye, saldırıya karşı mücadele vermeyi sürdürüyoruz. 10 yılda yaşananlara bakınca dahi bu gerçeğin yüzlerce örneği ile karşılaşmak mümkün.