CHP’li Engin Altay’ın skandal sözlerine AK Parti’den jet yanıt: Tarih mutlaka kaydeder

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda geçtiğimiz aylarda 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini de yapsa bizim bunları alkışlayacak halimiz yok.' ifadesini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay'ın sözlerine yer verildi.

Altay'ın sözlerinin ardından Çamlıca Kulesi'nden, İstanbul Havalimanı'na kadar pek çok hizmetin görüntüsü paylaşıldı. Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim aziz milletim bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene iyi yaptın der mi? Demediği için zaten sizi yıllardır bu ülkede iktidar yapmıyor." sözlerine yer verildi.