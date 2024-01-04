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Muharrem İnce Özgür Özel'i ziyaret etti: CHP'ye yanladı! Kaset kumpasını unuttu mu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geride bıraktığımız cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde FETÖ'nün montajladığı ve CHP ile destekçilerinin yaydığı görüntüler sonrası adaylıktan çekilmişti. Süreç sonrası sık sık CHP'yi eleştiren Muharrem İnce ilginç bir geri dönüşe imza atıyor. Bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Muharrem İnce, "CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık." diyerek CHP'ye yanladı. Özel daha önce de "İş yapmıyor ağlıyor" diyerek eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini açıklamış ve tepki çekmişti.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 12:13 Güncelleme 04 Ocak 2024, 12:18
Muharrem İnce Özgür Özel’i ziyaret etti: CHP’ye yanladı! Kaset kumpasını unuttu mu?

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala CHP'liler tarafından linç edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Deniz Baykal kasedi" kumpasını anımsatan çirkin bir kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

FETÖ'nün yaptığı CHP'nin yaydığı kumpasın ardından hastanelik olan Muharrem İnce ilerleyen süreçte sık sık CHP'yi hedef alarak eleştirilerde bulundu.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP'ye geri döneceği iddialarını "böyle bir düşüncem yok" diyerek reddeden Muharrem İnce şimdi ise ilginç bir geri dönüşe imza atıyor.

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MUHARREM İNCE ÖZGÜR ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ
Muharrem İnce Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.


İnce'yi CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı

Ziyaret sonrası iki isim kameralar karşısına geçti. Ekrem İmamoğlu ile aday tespit krizi yaşayan Özgür Özel bugün yapılacak PM toplantısı ile ilgili olarak "Bizden yerel seçime dair bir açıklama duymayacaksınız. Hafta içi belirlenecek bir günde bugünkü belirlenecek gündemle Parti Meclisi'nin toplanacağını birinci ağızdan açıklamış olayım." dedi. Özel bu duruma İmamoğlu ile yaşadığı krizi perdelemek için Yargıtay'ın Can Atalay kararını bahane gösterdi.

MUHARREM İNCE CHP'YE YANLADI
Muharrem İnce ise daha önce "ilkesiz siyaset yapıyorlar" diyerek eleştirdiği kendisine kurulan kaset kumpasından sorumlu tuttuğu CHP'yi övdü.

Konuşmasının başında Yargıtay'ın Can Atalay kararını eleştiren İnce şu sözlerle CHP'ye yanladı:

"Son seçimde ne yazık ki hem cumhurbaşkanlığını hem meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık."

Muharrem İnce'nin tavrı sosyal medyada tepki çelti.

Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz yıl "İş yapmıyor ağlıyor" diyerek eleştirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini açıklamıştı.

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DESTEK SEBEBİNE BAKIN
İnce destek sebebini ise, "AKP'ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok." diyerek açıklamıştı.

İNCE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU MU
Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başarısız olduğunu biliyor daha önce de bunu, "İş yapmak yerine mağdur rolüne bürünüyor" diyerek dile getirdi.

MUHARREM İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR
2022 yılında katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce şunları söyledi:

"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."

HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN
Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP yandaşları genel seçim sürecinde Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

Yaşanan çirkinliler sonrası Muharrem İnce hastanelik oldu. Cumhurbaşkanı adaylığından da çekilen İnce, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

BU KADAR OLAYI YUTACAK MI
Her fırsatta "İlkeli siyasetten" dem vuran Muharrem İnce bu kadar olaydan ve sözden sonra yaşananları yutacak mı? yorumları yapıldı.

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