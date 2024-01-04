Muharrem İnce Özgür Özel’i ziyaret etti: CHP’ye yanladı! Kaset kumpasını unuttu mu?

DESTEK SEBEBİNE BAKIN İnce destek sebebini ise, "AKP'ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok." diyerek açıklamıştı.

"Son seçimde ne yazık ki hem cumhurbaşkanlığını hem meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık."

İNCE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU MU Muharrem İnce , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun İstanbul'da başarısız olduğunu biliyor daha önce de bunu, "İş yapmak yerine mağdur rolüne bürünüyor" diyerek dile getirdi.

MUHARREM İNCE'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA: MAĞDURİYETE OYNUYOR

2022 yılında katıldığı bir YouTube programında konuşan İnce şunları söyledi:

"Belediyeler iş yapmak yerine, iktidar beni engelliyor diye ağlıyor mu. Ağlıyor. Mağduriyete oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İstanbul'un sorunları çözülmedi, sorunlar ortada duruyor. Ne trafik çözüldü ne diğerleri. Kaldı 2 yıl."

HEM YAVAŞ'I HEM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ: BİR TANE ÇÖZÜLMÜŞ SORUN GÖSTERİN

Muharrem İnce daha önce de katıldığı bir TV programında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın performanslarını nasıl görüyorusunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek 2'liyi eleştirmişti:

"Bana bir tane çözülmüş sorun gösterin. İstanbul'un sorunları ortada duruyor. İstanbul'da çözülmüş bir sorun göremiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz var mı? Yok. Bir başarı hikayesi yok Ankara'da yaşıyorum orada da çözülmüş bir sorun yok"