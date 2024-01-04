CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun işinden ettiği kişiler hukuk zaferini kazandı! İBB’ye rekor tazminat

Sabah'ta yer alan habere göre; 2019'dan sonra işten çıkartılanlara milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. İBB işten çıkardığı 6 mühendis için 298 bin 722 bin 100 TL tazminat öderken, İBB iştiraki Metro A.Ş ve İSPARK'tan çıkartılan ve mahkeme tarafından işe iade kararı verilen ancak yönetim tarafından işbaşı yaptırılmayan toplamda 171 işçiye ise 5 milyon 84 bin 139 TL tazminat ödemesi yaptı. Mağdurların avukatlığını yapan Fatih Bilal Danalıoğlu, "İBB'de hukuka aykırı bir şekilde işten atılan 6 mühendis genç kardeşimiz açtıkları davaları 2022'de kazandı. İBB, tazminatı vermeyince yeniden dava açtık. Bu davaları da 2023'te kazandık. Yani yapılan hukuksuzluk yüzünden yeniden tazminat, avukatlık ücreti, vekâlet ücreti, yargılama gideri ödendi. Dolayısıyla İBB kamu zararına uğratıldı. Sayıştay tarafından İBB'ye ivedilikle soruşturma başlatılmalı" dedi.

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