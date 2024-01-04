19 ilde "SİBERGÖZ-11" operasyonu: 45 şüpheli yakalandı 14'ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı olarak "Ödeme Sistemleri ve Bilişim", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarıyla mücadele kapsamında "SİBERGÖZ-11" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı 14'ü tutuklandı.

1️⃣9️⃣ ilde eş zamanlı olarak "Ödeme Sistemleri ve Bilişim", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" Suçlarıyla mücadele kapsamında "SİBERGÖZ-11" Operasyonları düzenlendi. 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. 1️⃣4️⃣'ü tutuklandı.



Aziz… pic.twitter.com/aveNYCKsrM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 4, 2024

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

1️⃣9️⃣ ilde eş zamanlı olarak "Ödeme Sistemleri ve Bilişim", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" Suçlarıyla mücadele kapsamında "SİBERGÖZ-11" Operasyonları düzenlendi. 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. 1️⃣4️⃣'ü tutuklandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız❗️

❌ Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

📌 Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden "Ürün Satışı ve Araç Kiralama" temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 1️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı. Bunlardan 7️⃣' si tutuklandı.

📌Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6️⃣ şüpheli yakalandı. 3️⃣ şahıs tutuklandı.

📌Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 1️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı. Bunlardan 4️⃣' ü tutuklandı.

❌ Yakalanan 7️⃣ şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle 🇹🇷

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷