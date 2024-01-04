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İstanbul, Fatih, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü tedbir alsın! Tarih verildi '10 gün içerisinde olacak'

İstanbul başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar güncel hava durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayının ilk günlerini de karsız geçiren illerde karın ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Bu noktada Meteoroloji'nin açıklamaları gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak 5 günlük hava durumu tahminin paylaşan MGM, Marmara'nın doğusu başta olmak üzere birçok bölgede yağışların artacağını duyurdu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu açıkladı. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 06:48 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:03
İstanbul, Fatih, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü tedbir alsın! Tarih verildi ’10 gün içerisinde olacak’

Kar geliyor! Uzmanlar tarih verdi! Son günlerde megakent İstanbul dahil neredeyse 81 ilde hava durumundaki geçtiğimiz yıllara göre dikkat çeken fark vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Özellikle İstanbul'da yağış ve karın olmaması üzerine uzmanlardan kar için tarih verildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının da etkisini göstereceğini tahmin etti. İşte MGM 5 günlük hava durumu ve uzman isimlerin açıklamaları...

4 OCAK 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Tahminlere göre; 10-11 Ocak tarihlerinde yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'a gelecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakent için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı. Soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının da etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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