İstanbul, Fatih, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü tedbir alsın! Tarih verildi ’10 gün içerisinde olacak’

Kar geliyor! Uzmanlar tarih verdi! Son günlerde megakent İstanbul dahil neredeyse 81 ilde hava durumundaki geçtiğimiz yıllara göre dikkat çeken fark vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Özellikle İstanbul'da yağış ve karın olmaması üzerine uzmanlardan kar için tarih verildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen , soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının da etkisini göstereceğini tahmin etti. İşte MGM 5 günlük hava durumu ve uzman isimlerin açıklamaları...

4 OCAK 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.