Emekçiyi kovup HDPKK’lıları işe alan Mersin Belediyesi’ndeki soruşturma mağdurlara umut oldu! Yüreğimize su serpildi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından işten çıkarılarak mağdur edilen işçiler de, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmanın aynısının Adana ve diğer CHP'li belediyelere de açılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"YÜREĞİMİZE SU SERPTİ"

15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tazminatsız işten çıkarılan biri otizmli 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş (45), Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğini belirterek , "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlumun eğitimi yarım kaldı. Bu karar Mersin'de işten çıkarılan kardeşlerimizin yüreğine su serpmiştir. Aynı soruşturmanın Adana Büyükşehir Belediyesi için de başlatılması en büyük dileğimizdir. Adana'da da benzer sayıda kişi işinden edildi, haksız yere ekmeklerinden oldu. Çıkarılan arkadaşlarımızın yerlerine alınan personelin sahada olmadığına dair söylemler var. Bir an önce Adana'da da böyle bir soruşturmanın başlatılması artık kaçınılmaz" diye konuştu.

"BİNLERCE İŞÇİ ALDILAR"

Sabah'ta yer alan habere göre; 2016'da engelli kadrosunda işe giren önce çağrı merkezinde daha sonra temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Derya Sönmez de (47) Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından gerekçe gösterilmeden ekmeğinden olanlardan biri. Haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Derya Sönmez, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma diğer CHP'li belediyelere de açılsın. 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size namus ve şeref sözü veriyorum' dedikten sonra 'Masalarda oturacak yer yok' diyerek bizleri çıkartıp yerlerimize binlerce insanı işe aldılar. Bunların yüzünden işten çıkarılan arkadaşlarımızın yuvaları dağıldı, perişan oldular" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN