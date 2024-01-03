Başkan Erdoğan müjdelemişti! Doğalgaz desteği Mayıs 2024’e kadar sürecek

20 MİLYONA YAKIN ABONE DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEMEDİ 19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğal gaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullandı.

Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar vatandaşa verilen doğalgaz destek tutarı 72 milyar TL'ye ulaştı.

25 METREKÜP DOĞALGAZ 1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ Karadeniz gazı nda ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan 4 ay daha aylık ortalama 145 TL alınmayacak.





Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 6.4 milyar metreküp doğal gaz ve bunun karşılığı olan 87 milyar TL tutarında katkıda bulunmuş olacak.





KARADENİZ'DE ÜRETİM GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasından hâlihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşılırken, bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor.