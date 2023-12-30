Kışa hazırız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde yüzde 100 doluluk!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Bayraktar, tesisteki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007'de devreye alınan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ülkenin ilk yer altı doğal gaz deposu olduğunu söyledi.
KIŞA HAZIR GİRİYORUZ
Kapasite artırma çalışmaları kapsamında tesisin 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştığını belirten Bayraktar, "En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen yıl açılışını yaptığı minvalde 4,6 milyar metreküplük bir doğal gaz hacmini burada depoluyoruz. Bugün itibarıyla bu depoda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Kışa son derece hazır giriyoruz." diye konuştu.
HEDEF 2-3 YIL İÇERİSİNDE KAPASİTEYİ ARTIRMAK
Bayraktar, tesisin yapılan yatırımlarla İstanbul'un tüm kış boyunca ihtiyacı olacak gazı tek başına karşılama kabiliyetine sahip bir tesis haline geldiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:
"Doğal gazda merkez ülke olma noktasındaki altyapı çalışmalarımızın en önemli unsurlarından biri bu tesis. Cumhurbaşkanı'mızın bahsettiği Trakya'da doğal gaz merkezinin ana üssü burası. Dolayısıyla burada 4,6 milyar metreküplük doğal gazı depolama kabiliyetine sahibiz. Hem arz güvenliğimiz için hem de doğal gazda ihracatçı, doğal gazın ticaretini yapan bir ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden biri. Burayı daha da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, buradaki kapasiteyi 5,6'ya veya 6 milyar metreküpe, yani 1 milyar metreküplük ilave kapasite geliştirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde buranın kapasitesini artırmak istiyoruz."