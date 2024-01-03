Adım adım hedefe! AK Parti’nin üye sayısı 11 milyonu aştı



2023 yılında Ankara 120 bin 316 yeni üye ile Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadı. Böylece Ankara kendi rekorunu yineledi. Ankara, 25 ilçede 875 bin üyeye sahip oldu.





AK PARTİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KADIN HAREKETİ

AK Parti'de kadınlar, teşkilatlardan milletvekilliğinde, belediye meclis üyeliğinden belediye başkanlığına, MKYK üyeliğinden MYK üyeliğine kadar parti yönetiminde de söz sahibi konumunda.





5 milyon 531 bin 196 kadın üyeye sahip olan partinin hedefi 7,7 milyon kadın üye. Sabah'ta yer alan habere göre, son bir haftada 50 bin 391 yeni kadın üye AK Parti ailesine dahil oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN