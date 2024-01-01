Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler...







ASIL ÇIKIŞIMIZ BU YIL OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bölgemizdeki barış çabalarını neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz. Bu meşakkatli yolda sürekli yeni sınamalarla, yeni sıkıntılarla, yeni engellerle de karşılaşıyoruz. Asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılı ile 2024'le birlikte başlatıyoruz" dedi.







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