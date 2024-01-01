Türk savunma sanayii 2024’te hız kesmeyecek! İşte o dev projeler...

Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Yerli ve milli uçaklar, şimdiden dosta güven düşmana korku salarken, devletin elini de güçlendiriyor.
Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Yerli ve milli uçaklar, şimdiden dosta güven düşmana korku salarken, devletin elini de güçlendiriyor.
FOTOĞRAFTA: VURAN
Yürütülen çalışmalar 2024 yılında da hız kesmeyecek. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl gerçekleştirilecek. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.
FOTOĞRAFTA: TCG İSTANBUL
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
İnsansız savaş uçağı ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK- 2'nin testlerine devam edilecek. Bir süredir testleri sürdürülen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine başlanacak. Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU gemisine konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
FOTOĞRAFTA: KAAN
İlk milli fırkateyn TCG İSTANBUL, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılacak. Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru AKSUNGUR ile ilk kez envantere girecek. HAVELSAN tarafından hayata geçirilen "dijital birlik" konseptinin yeni üyesi kamikaze insansız deniz aracı ÇAKA DAYKİDA için çalışmalar sürdürülecek.
ASIL ÇIKIŞIMIZ BU YIL OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bölgemizdeki barış çabalarını neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz. Bu meşakkatli yolda sürekli yeni sınamalarla, yeni sıkıntılarla, yeni engellerle de karşılaşıyoruz. Asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılı ile 2024'le birlikte başlatıyoruz" dedi.