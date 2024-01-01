CHP yandaşı Fatih Altaylı’dan yeni skandal! Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı yumruklayan provokatöre arka çıktı

VATANDAŞLARA İFTİRA VE HAKARET Geçtiğimiz günlerde de büyük bir skandala imza atan Fatih Altaylı vatandaşlara iftira atarak hakaretler yağdırmıştı.





Fatih Altaylı vatandaşları hedef alarak "Bugün aynı şey okumuşsundur gazetelerde Ankara'da olmuş. Abi çıkın da bir de PKK'yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza, Gazze kadar üzülmüyor bunlar" iftirasını atmıştı.