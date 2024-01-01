Son dakika deprem haberleri 1 Ocak 2024: Saat 16.28 'de Merkezüssü Tunceli 'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD AÇIKLADI

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Pülümür (Tunceli)

Tarih:2024-01-01

Saat:16:28:18 TSİ

Enlem:39.55528 N

Boylam:39.98111 E

Derinlik:8.7 km