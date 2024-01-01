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Tunceli'de deprem: 4.2! AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli’nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28’de oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 16:36 Güncelleme 01 Ocak 2024, 17:06
Tunceli’de deprem: 4.2! AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri 1 Ocak 2024: Saat 16.28 'de Merkezüssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD AÇIKLADI

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-01-01
Saat:16:28:18 TSİ
Enlem:39.55528 N
Boylam:39.98111 E
Derinlik:8.7 km

2024 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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