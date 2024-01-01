Son dakika deprem haberleri 1 Ocak 2024: Saat 16.28 'de Merkezüssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberleri 1 Ocak 2024: Saat 16.28 'de Merkezüssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD AÇIKLADI
AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-01-01
Saat:16:28:18 TSİ
Enlem:39.55528 N
Boylam:39.98111 E
Derinlik:8.7 km
2024 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
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