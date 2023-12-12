Seçil Erzan’ın fon vurgununda yeni detaylar! Şubenin kameraları neden genel müdürlük binasına taşındı?

Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.



Futbol dünyasından ünlü isimleri hayali fon iddiasıyla dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerinin bir kısmının kayıp olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Erzan'ın çalıştığı şubenin kamera görüntü kayıtlarını talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla kamera görüntülerinde yapılan incelemede çarpıcı detaylar yer aldı. BAZI GÜN VE SAAT ARALIKLARI EKSİK

Görüntü tutanaklarında, kamera görüntülerinin bazı gün ve saat aralıklarının eksik olduğu tespit edildi.