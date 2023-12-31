Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı: "Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir"

Bakan Güler, böylesine zorlu bir yılda, MSB ve TSK'nın devletin bekası, ülkenin ve asil milletin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Yaşar Güler, ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşların yanında olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), bugün de hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarına devletin tüm kurum ve kuruluşları ile tam bir koordinasyon ve uyum içinde üstün bir gayretle aralıksız devam ettiğini bildirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve tarihin en büyük felaketlerinden biri olan büyük depremlerin asil millete çok derin acılar yaşattığını belirten Güler, depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Güler, önceki yıllarda olduğu gibi 2023'ün de bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak görevlerini üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken 2024 'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Güler, emeklisinden muvazzafına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ailesinin tüm seçkin personelinin yeni yılını kutladı.

Bu kapsamda, terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutların, yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunduğunu, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini aktaran Güler, hudutları namusu bilen Mehmetçiğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getireceğini vurguladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GETİRİLMİŞTİR"

Bakan Güler mesajında, "Tarihimizin en başarılı dönemini yaşamakta olduğumuz terörle mücadelede ise kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir." ifadelerini kullandı.

Pençe Harekatı bölgesinde 22 Aralık'ta, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde ise 23 Aralık'ta çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladın şehadet makamına ulaştığını ifade eden Güler, şehit silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelerine ve asil millete başsağlığı diledi.

Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden, aziz vatanın mukaddes savunucuları kahraman şehitlerin, şanlı tarihin en müstesna köşesinde yerlerini aldığını vurgulayan Güler, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını, onların emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacaklarını, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceklerini belirtti.

Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilinmelidir ki son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin göz yaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir."

"MAVİ VE GÖK VATANDAKİ HAK VE MENFAATLER, TAVİZSİZ ŞEKİLDE KORUNUYOR"

Bakan Güler, terörle mücadelenin yanı sıra, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin de tavizsiz şekilde korunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız Yunanistan ile sorunlarımızı, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözme gayretindeyiz. Sorunlarımızı barışçıl bir yolla çözmek için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi her zaman ifade ediyoruz. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."

"ÜLKEMİZ, MÜZAKERE MASALARININ MİMARI VE VAZGEÇİLMEZ BİR ÜYESİ HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Bakan Güler, gerginliklerin savaşa evrildiği bir dönemde Türkiye'nin, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline dönüştüğünü vurguladı.

Bu doğrultuda, bölgede ve dünyada yaşanan sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenildiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"İki devlet, tek millet anlayışında olduğumuz can Azerbaycan'la her alanda ilişkilerimiz daha da ileri seviyelere taşınmıştır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz kardeşlik bağı, Kafkasya'daki sorunların çözümü için önemli bir kapı aralamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da can gardaşlarımızın yanında olacağız.

Aynı şekilde tarihi köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Libya'da da eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz başarıyla sürdürülmüş, sükunet ortamının oluşması için büyük gayret sarf edilmiştir. Ayrıca NATO'daki görev ve sorumluklarımız da başarıyla yerine getirilmiş; Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna-Hersek'te ve daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük sorumluluklar üstlenilerek bölge ve dünya barışına katkı sağlanmıştır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da gerginliğin başlangıcından itibaren, ortaya çıkan krizlerin çözümüne yönelik gayretlerimiz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve direktifleri ile sürdürülmüştür."

Yaşar Güler, tüm bu faaliyetler ile eş zamanlı olarak personelin yeni harp tekniklerine ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde her zaman göreve hazır olması için muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatların da başarıyla icra edildiğini anlattı.