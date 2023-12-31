SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı uzay aracı eğitimini tamamladı: 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor

Son dakika haberi! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladı. TUA'nın açıklamasında, "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 09:28 Güncelleme 31 Aralık 2023, 09:38
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı uzay aracı eğitimini tamamladı: 17 Ocak 2024’te uzaya gönderilmesi planlanıyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu uzay aracı eğitimini tamamladı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı.

TUA'nın açıklamasında, "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

UZAYA GİDİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı. Gezeravcı'nın 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

UÇUŞ HAKKINDA

Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor. Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Terör örgütü PKK’ya darbe: 1’yi yeşil 1’i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz
Kahvenin tadını BURFAŞ’ta çıkarın
SON DAKİKA