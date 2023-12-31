Son dakika: Türkiye Yüzyılı’na yaraşır şaheserler! Togg, KAAN, Anka-3, Akkuyu...

İHRACATTA REKOR Türkiye 2023'te ihracat açısından da önemli bir yıl oldu. İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4.4 milyar dolara çıkaran sektör, kasım ayı itibarıyla 4.8 milyar dolar rakamına ulaştı.

Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı. Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayiinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5.5 milyar doları buldu.