Son dakika: Türkiye Yüzyılı’na yaraşır şaheserler! Togg, KAAN, Anka-3, Akkuyu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını doldurduğu 2023, her alanda büyük atılımların gerçekleştiği bir yıl oldu. Savunma sanayii, ulaşım, ihracat, teknoloji ve ekonomik hamlelerin peş peşe geldiği 2023'te, Türkiye'nin gücüne güç katan eserler hizmete sunuldu.
60 yıllık yerli otomobil rüyası gerçeğe dönüştü ve Togg'un ilk teslimatı yapıldı. İlk SİHA gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Karadeniz doğalgazı Filyos'ta karayla buluştu.
Enerjide bağımsızlığın fitilini ateşleyecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt verildi. Şırnak'ta petrol sevinci yaşandı. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN piste çıkarken, insansız savaş uçağı Anka- 3 ilk uçuşunu yaptı. İşte o eserler: