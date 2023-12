Diyarbakır'daki deprem konutları vatandaştan tam not aldı! Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı: "Ne yaparsa en iyisini devlet yapar"

GAZİANTEPTE 130 KÖY EVİNDEN 32'Sİ TAMAM! Çalışmalar kapsamında, Gaziantep 'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılacak 130 köy evinden 32'si tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından, depremzedelerin bu evlerle ilgili görüntülerini içeren video paylaştı.

"DEVLETİMİZ BİR SENEDE BU KADAR EV YAPTI, HELAL OLSUN" Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, "On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun.

"ON NUMARA OLMUŞ"

Bir başka depremzedenin, "Evleri gördüğümüz zaman seviniyoruz. Bir an önce evlerimize oturmak istiyoruz." şeklindeki sözlerini içeren videoda, bir diğer depremzedenin ise "Mutfağı, banyosu, odalarıyla on numara olmuş.