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FETÖ'nün kripto verileri deşifre oldu | 16 yıllık arşiv ortaya çıktı! Elebaşı Gülen talimat vermiş

MİT’in 6 yılda şifrelerini kırdığı ‘Garson’ kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartta yapılan incelemede, örgütle irtibatlı olduğu ortaya çıkan 445 polis açığa alınırken, başlatılan idari soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin soruşturması için müfettişler görevlendirildi. Polislerin mesleğe başladıkları andan itibaren örgütle olan bağlarının tümünün deşifre olduğu veriler içerisinde polislere mahrem abilik yapan ve halen bazı kamu kurumlarında aktif olarak çalışan isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 13:43 Güncelleme 30 Aralık 2023, 14:04
FETÖ’nün kripto verileri deşifre oldu | 16 yıllık arşiv ortaya çıktı! Elebaşı Gülen talimat vermiş

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı.



ARŞİV DEŞİFRE OLDU
Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halinde tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi ele geçirilmişti.

16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatında görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, polislerin örgüt üyesi olup olmadığı, örgüt üyelerine hangi isimlerin mahrem abilik yaptığı, il sorumluları, bölge sorumluları gibi veriler rastlanmıştı.

ÖZEL BİRİM TEK TEK İNCELEDİ
MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderilen veriler Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim tarafından tek tek incelendikten sonra örgütle irtibatlı olan 455 aktif çalışan polis deşifre edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan polislerle ilgili idari soruşturma başlatılarak müfettişler görevlendirildi.

DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN İMAMLAR TESPİT EDİLDİ
Öte yandan veriler arasında polislere mahrem imamlık yapan ve halen bazı devlet kurumlarında aktif olarak çalışan mahrem imamlar da tespit edildi. Tespit edilen bu isimlerle ilgili verilerin hazırlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.


GÜLEN'E RAPOR VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar da ele geçirildi.

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FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatların da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldığı öğrenildi.

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