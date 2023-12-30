FETÖ’nün kripto verileri deşifre oldu | 16 yıllık arşiv ortaya çıktı! Elebaşı Gülen talimat vermiş

16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatında görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, polislerin örgüt üyesi olup olmadığı, örgüt üyelerine hangi isimlerin mahrem abilik yaptığı, il sorumluları, bölge sorumluları gibi veriler rastlanmıştı.



ÖZEL BİRİM TEK TEK İNCELEDİ

MİT tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gönderilen veriler Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisinde kurulan özel birim tarafından tek tek incelendikten sonra örgütle irtibatlı olan 455 aktif çalışan polis deşifre edildi.