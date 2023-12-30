FETÖ’nün kripto verileri deşifre oldu | 16 yıllık arşiv ortaya çıktı! Elebaşı Gülen talimat vermiş

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan polislerle ilgili idari soruşturma başlatılarak müfettişler görevlendirildi.
DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN İMAMLAR TESPİT EDİLDİ
Öte yandan veriler arasında polislere mahrem imamlık yapan ve halen bazı devlet kurumlarında aktif olarak çalışan mahrem imamlar da tespit edildi. Tespit edilen bu isimlerle ilgili verilerin hazırlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.
GÜLEN'E RAPOR VERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; SD kartta, elebaşı Fetullah Gülen'e 16 yıl boyunca Türkiye'deki bütün yaşanan gelişmelerle ilgili notlar hazırlanıp, mahrem imamlar vasıtasıyla götürüldüğüne dair raporlar da ele geçirildi.
FETÖ'nün 16 yıldaki başta tüm kumpas operasyonları olmak üzere hazırlanan raporları alan Gülen'in, örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatların da ele geçirilen bilgiler arasında yer aldığı öğrenildi.