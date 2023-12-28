Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: FETÖ iltisaklı 445 emniyet mensubu açığa alındı! Emniyet’teki FETÖ temizliğinin ’Garson’ detayı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı.
3 BİN KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ
Veriler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunulmuştu.
KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru doğru yaklaştı. FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre oldu.
EMNİYET'TE FETÖ'CÜ TEMİZLİĞİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."
MESLEKLERE GÖRE MAHREM AĞ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, 15 Temmuz 2016'da bir milletin diriliş destanını yazan 253 vatan evladının kanı yerde bırakılmıyor.
Geride bıraktığımız günlerde FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre olmuş, örgütün mahrem yapılanmasının sekretaryasında bulunan "Garson" kod adlı gizli tanık, bir cep telefonu ve 2 SD kart içerisinde, 55 bin dosya ve 320 bin kişilik veriyle FETÖ'nün gizli ağını ifşa etmişti.
16 YILLIK ARŞİV ÇIKTI
Milli İstihbarat Teşkilatı SD karttaki şifreleri çözerek verileri deşifre etmiş, SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halindeki tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık arşiv çıkmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hem 15 Temmuz'un 7. yıl dönümü hem de geride bıraktığımız gün Ankara Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
FETÖ'CÜ 41 BİN POLİS İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Erdoğan, "FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor" şeklinde konuştu ve darbe girişiminden bu yana 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini söyledi.
TSK, EMNİYET, YARGI, MİT...
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı, en gizli görevlerin yürütüldüğü mahrem yapılanmasını köşesine taşıdı.
Şener, örgüt dilinde mahrem alan, hususi alan ya da özel alan olarak adlandırılan yerleri şöyle sıraladı;
- TSK (Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları),
- Emniyet (EGM ve İl Emniyet Müdürlükleri),
- Yargı (Adalet Akademisi, Hâkimler/Savcılar, HSK),
- Milli İstihbarat Teşkilatı,
- Mülkiye (Valiler/Kaymakamlar),
- Bazı Özel Kurumlar (TİB/BTK, ÖSYM, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN)
BEŞ ÇEŞİT MAHREM İMAM VAR: 5089'U TESPİT EDİLDİ
"Temsilci" ile başlayan "Genel müdür", "Müdür", "Zümre başkanı" ve "Öğretmen" olarak devam eden 5 çeşit mahrem imam olduğunu belirten Şener, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM) gibi kurumların yaptığı operasyonlarla bugüne kadar 5 bin 89 mahrem imam tespit edildi. Bunun 3 bin 668'i gözaltına alındı, 3 bin 529'u tutuklandı, 364'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1121'i ise firari yani aranıyor" ifadelerini kullandı.
Nedim Şener, herhangi kademedeki bir mahrem imama ulaşıldığında, hızlı bir şekilde devlet içindeki kripto FETÖ üyesine ulaşıldığını belirtti.