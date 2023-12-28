Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: FETÖ iltisaklı 445 emniyet mensubu açığa alındı! Emniyet’teki FETÖ temizliğinin ’Garson’ detayı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı.

3 BİN KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

Veriler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunulmuştu.

KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru doğru yaklaştı. FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personeli daha deşifre oldu.

EMNİYET'TE FETÖ'CÜ TEMİZLİĞİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."

MESLEKLERE GÖRE MAHREM AĞ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde yürütülüyor, 15 Temmuz 2016'da bir milletin diriliş destanını yazan 253 vatan evladının kanı yerde bırakılmıyor.



Geride bıraktığımız günlerde FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre olmuş, örgütün mahrem yapılanmasının sekretaryasında bulunan "Garson" kod adlı gizli tanık, bir cep telefonu ve 2 SD kart içerisinde, 55 bin dosya ve 320 bin kişilik veriyle FETÖ'nün gizli ağını ifşa etmişti.