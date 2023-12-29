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İstanbul'da "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nde dikkat çeken Emine Erdoğan portresi

"Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle Taksim Meydanı'nda açıldı. Sergide, Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı” notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre sembolik eser olarak dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 21:58 Güncelleme 29 Aralık 2023, 21:58
İstanbul’da Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisinde dikkat çeken Emine Erdoğan portresi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından savaş ve savaşın etkilerine Filistinli çocukların bakış açısıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlenen; "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Taksim Meydanı'nda açıldı. Serginin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.



GAZZELİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİMLER SERGİLENİYOR
Sergi, Gazze'de savaşa tanık olan çocukların duyguları, savaşın koşulları ve travmaları sanat aracılığıyla aktararak toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sergi, Gazze'de 2008-2009 yıllarında gerçekleşen 'Dökme Kurşun Operasyonu' sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli bir kız çocuğu olan Mona'nın çizdiği resimden hareketle gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesini içeriyor. Sergide, Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eserin arasından bir seçki yer alıyor.



HAYATINI KAYBEDEN DOKTORLAR VE GAZETECİLER İÇİN DE ÖZEL BİR BÖLÜM YER ALIYOR
Sergide İsrail'in son saldırılarının ardından hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm de yer alıyor. Toplam bin 350 metrekarelik bir alana kurulan sergi , Gazzeli çocukların resimlerinden oluşan fiziksel enstalasyonlar ile resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümlerinden oluşuyor. Bir diğer bölümde ise İsrail'in son saldırılarında şehit olan çocukların eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları sergileniyor.



"SAYIN HANIMEFENDİ, GÖZYAŞLARINIZ BİZE ULAŞTI"
'Dökme Kurşun Operasyonu' döneminde Emine Erdoğan, 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gazze'de katledilen çocuklara ve kadınlara dikkat çekerek yaşanan trajedi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamıştı.



Televizyondan Erdoğan'ı izleyen Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı" notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de bir diğer sembolik eser olarak sergide dikkat çekiyor. Sergi 29 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.



Öte yandan; Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



Düşlerinde dahi bombalar, silahlar, keder ve gözyaşı olan çocukların adı Gazze…

Geçmişte olduğu gibi bugün de İsrail zulmünden en çok etkilenen kesim yine masum yavrular oluyor. Onlara ölümü veya yaşarken ölü olmayı reva görenler karşısında suskunluğunu sürdüren uluslararası topluma uyanış çağrımız devam ediyor.



İletişim Başkanlığımızın koordinesinde hayata geçirilen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" işte bu çağrının acı bir yansıması.



"TÜM VİCDANLARDA YANKI UYANDIRMASINI DİLİYORUM"
Bugünkü insanlık trajedisini 2009 yılında, en yalın ve çarpıcı halleriyle resmeden, ne yazık ki birçoğunun şehit düştüğü Gazze'nin çocuk ressamlarını rahmetle anıyorum. Maysa Yousuf gibi insanlığın geleceği olan çocuklara gözyaşlarımızla birlikte bir gün, barışı ve huzuru da ulaştırmayı ümit ediyorum. Minik yüreklere hapsolmuş duyguların feryadı olan 266 eserin, tüm vicdanlarda yankı uyandırmasını diliyorum.

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