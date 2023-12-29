İstanbul’da Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisinde dikkat çeken Emine Erdoğan portresi

"SAYIN HANIMEFENDİ, GÖZYAŞLARINIZ BİZE ULAŞTI" 'Dökme Kurşun Operasyonu' döneminde Emine Erdoğan , 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gazze' de katledilen çocuklara ve kadınlara dikkat çekerek yaşanan trajedi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamıştı.





Televizyondan Erdoğan'ı izleyen Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı" notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de bir diğer sembolik eser olarak sergide dikkat çekiyor. Sergi 29 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Düşlerinde dahi bombalar, silahlar, keder ve gözyaşı olan çocukların adı Gazze…



Geçmişte olduğu gibi bugün de İsrail zulmünden en çok etkilenen kesim yine masum yavrular oluyor.



Onlara ölümü veya yaşarken ölü olmayı reva görenler karşısında suskunluğunu sürdüren uluslararası… pic.twitter.com/IPuTL3J6S3 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 29, 2023

Öte yandan; Emine Erdoğan,ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: