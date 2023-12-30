Pembe ajandadan rüşvet çıktı! Tam 250 milyon lira! Tek tek not etmiş...

İstanbul'da çalıştığı noterde yaptığı usulsüzlüklerden sonra atılan ve soruşturma geçiren Mehmet Akıncızade'nin Nevşehir'de sevgilisi Hicran Bilen ile Avanos'ta otelde kaldığı, gündüz mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos noterliğine giderek rüşvet karşılığındaki tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Usulsüz rüşvet miktarının 225 milyon olduğu belirlenirken soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avanos Noter Başkatibi İsmail Vural, Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 8 şüpheli tutuklandı.





PEMBE KAPLI DEFTERDEN RÜŞVET ÇIKTI

Hicran Bilen'in yakalandığı otel odasında ele geçirilen evrakların incelemesi tamamlandı. Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından delil olarak soruşturma dosyasına eklenenler arasında genç kadının kullandığı pembe ajanda da yer aldı.





Sabah'ta yer alan habere göre; ajandada Hicran Bilen tarafından rüşvet karşılığında yapılan usulsüz işlemlerin tek tek kaydedildiği belirlendi. Kendisine işlemleri gönderen sigortacıların isimlerinin yer aldığı rüşvet belgelerinde kadının, tadilat araç tescil sistemi, düzeltme, okul ruhsat, yeni kayıt, okul ruhsat gibi yaptıkları usulsüz işlemleri yazdığı görüldü. Pembe ajanda delil olarak kayıtlara girdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN