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Pembe ajandadan rüşvet çıktı! Tam 250 milyon lira! Tek tek not etmiş...

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter vekili İsmail Vural'ın, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sisteminde araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Akıncızade ile Hicran Bilen'in mesai bitiminde paralel noter gibi akşam noter vekili ile birlikte Avanos noterini açıp, araçların tescil belgelerini rüşvet karşılığında değiştirdiğinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Kaldığı otelde gözaltına alınan Hicran Bilen ile birlikte ele geçirilen pembe ajanda ise rüşvet çarkına delil oldu. Genç kadının rüşvet karşılığında yaptıkları usulsüz noter işlemlerini ajandasına tek tek kaydettiği görüldü. Ajanda rüşvetin belgesi olarak soruşturma dosyasına girdi.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 07:31 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:45
Pembe ajandadan rüşvet çıktı! Tam 250 milyon lira! Tek tek not etmiş...

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos noterliğinde araçların ilk tescilinde projeye aykırı bilgi girişi yapıldığını belirledikten sonra soruşturma başlatmış, Avanos Noteri'nin başka bir kente tayin olmasının ardından Noter Vekilliğine gelen eski Noter Başkatibi İsmail Vural'ın, daha önce aynı suçtan İstanbul'da soruşturma geçiren eski noter çalışanı ve sigortacılarla rüşvet karşılığında araçların tescil bilgilerini değiştirdiğini ortaya çıkmıştı.



Araçların tescilinde ağırlık, yakıt ve vites sistemi değişikliği, okul servisi koltuk sayılarının değişimi gibi araçların tescilinde yapılan işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı belirlenmişti.



RÜŞVET KARŞILIĞI USULSÜZ İŞLEM
Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasında Avanos Noter Vekili İsmail Vural tarafından hiçbir proje, araç muayenesi yapılmadan araçlara rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapılarak ruhsat düzenlediği, usulsüz işleme karşı rüşvetin doğrudan ya da İstanbul ve Adana'daki sigortacılar aracılığı ile Başkâtibe banka hesabından ya da elden gönderildiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul'da çalıştığı noterde yaptığı usulsüzlüklerden sonra atılan ve soruşturma geçiren Mehmet Akıncızade'nin Nevşehir'de sevgilisi Hicran Bilen ile Avanos'ta otelde kaldığı, gündüz mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos noterliğine giderek rüşvet karşılığındaki tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Usulsüz rüşvet miktarının 225 milyon olduğu belirlenirken soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avanos Noter Başkatibi İsmail Vural, Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 8 şüpheli tutuklandı.



PEMBE KAPLI DEFTERDEN RÜŞVET ÇIKTI
Hicran Bilen'in yakalandığı otel odasında ele geçirilen evrakların incelemesi tamamlandı. Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından delil olarak soruşturma dosyasına eklenenler arasında genç kadının kullandığı pembe ajanda da yer aldı.



Sabah'ta yer alan habere göre; ajandada Hicran Bilen tarafından rüşvet karşılığında yapılan usulsüz işlemlerin tek tek kaydedildiği belirlendi. Kendisine işlemleri gönderen sigortacıların isimlerinin yer aldığı rüşvet belgelerinde kadının, tadilat araç tescil sistemi, düzeltme, okul ruhsat, yeni kayıt, okul ruhsat gibi yaptıkları usulsüz işlemleri yazdığı görüldü. Pembe ajanda delil olarak kayıtlara girdi.

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