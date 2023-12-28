Son dakika: MHP’nin belediye başkan adayı çıkaracağı il belli oldu! Cumhur İttifakı’ndan Bartın kararı

AK Parti'nin MHP'nin belediye başkan adayını destekleyeceğini duyuran Milletvekili Aldatmaz, "Şehirlerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin geleceğini şekillendirecek 31 Mart 2024 yerel seçimlerine Bartın merkezde Cumhur İttifakı çatısı altında tek aday göstereceğiz. AK Parti olarak Bartın'ımızda Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) adayını destekleyecek ve ittifak çatısı altında mutlak zafere ulaşacağız. Bartın'ımızı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden birine dönüştürmek, hak ettiği gelişim ve kalkınmayı sağlamak için tüm halkımızın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayına tam destek sunacağından hiç kuşkumuz yok. Yerel seçimlerin şimdiden Bartın'ımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, seçim sürecinde Bartın'ımıza yakışır bir atmosferde tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.