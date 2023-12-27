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Son dakika: Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Son dakika haberleri... Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca cezaevinden tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 14:38 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:22
Son dakika: Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Son dakika haberleri... MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

🔥 Faruk Koca tahliye edildi! 🔥

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

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NELER YAŞANDI?
Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek Meler'e yumruk atmıştı. Ardından tutuklanan Koca, özür dileyerek başkanlıktan istifa etmişti.

Koca'ya ömür boyu futboldan men cezası verildi.

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9 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

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İSTENEN CEZA
İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

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