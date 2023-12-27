Son dakika: Halil Umut Meler’e yumruk atan Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Son dakika haberleri... MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.