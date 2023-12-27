Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Güler, buradaki açıklamasında, 22 ve 23 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 kahraman askerin şehit verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Acımız büyük ama irademiz tam. Bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin."