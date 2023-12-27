Son dakika: CHP’den trol KRT ve ANKA’ya her ay 2,5 milyon TL! Bahar Feyzan’dan bomba iddia

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP'de yaşanan 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun zoom toplantısının ifşa olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine basmış HALK TV ile yapılan sözleşmeyi iptal etmişti.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde CHP'de yaşanan 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun zoom toplantısının ifşa olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine basmış HALK TV ile yapılan sözleşmeyi iptal etmişti.
HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurmuştu.
"BAŞKA KANALLARLA DA PROTOKOLÜMÜZ VAR"
Erdem, konuya ilişkin açıklamasında "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı. Erdem daha sonra CHP'nin başka kanallarla da benzer ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.
KAYIP MİLYONLARI KONUŞURKEN HALK TV'Yİ PATLATTI: AYLIK 2 MİLYON LİRA
Eren Erdem geçtiğimiz günlerde partideki kayıp milyonları konuşurken HALK TV'ye aylık 2 milyon lira ödendiğini itiraf etti.
CHP'de 100 milyon liranın kaydolduğu ve bu paranın trollere harcandığı iddialarına ilişkin kendisini savunmaya çalışan Erdem CHP-Halk TV arasındaki para ilişkisine ilişkin, "Halk TV'nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim" dedi.
ÖZGÜR KARABAT HEPSİNİ BİLİYOR
Halk TV'nin mamasını keserek partisini 5 ayda tasarrufa geçirdiğini öne süren Eren Erdem CHP Genel Saymaı Özgür Karabat'ı işaret ederek, "Hepsini biliyor. Hepsi defterlerde kayıtlı" dedi.
YENİ BOMBA İDDİA: KRT VE ANKA
Erdem'in "Başka kanallarla da sözleşmemiz var" ifadelerini destekleyen bir iddia da son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan gazeteci Bahar Feyzan'dan geldi. Feyzan, tıpkı HALK TV gibi KRT ve Anka'ya da her ay CHP'den para gittiğini söyledi.
Rakamı da açıklayan Feyzan, "KRT ve Anka her ay CHP'den abonelik bedeli olarak 2.5 milyon TL alıyor. 1.5 milyon Anka için, 1 milyon KRT için" ifadelerini kullandı.
BELEDİYELER DE İŞİN İÇİNDE
Ancak alınan paraların çalışanlara verilmediğini de iddia eden Feyzan, "Bir kanalın kurulması için ekipmanların temininde belediyeler devreye girdi. Bu arada ne yazıkki bunu görmüş biri olarak söylüyorum. Arkadaşlar o alınan paralarla kurulan buysa başka bir şey demiyorum. Ya biliyorsun biz muhalefet kanalıyız. Bizde para ne gezsin Allah rızası için sen de burada çalış sömürüleri hiç bitmiyor. Aldıkları parayı çalışanlarına hakkaniyetli dağıtmıyorlar" dedi.
YENİ FONDAŞ BAŞ GÖSTERDİ
Muhalif çıkışlarıyla tanınan ve son dönemde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan gazeteci Bahar Feyzan, Temmuz ayında CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını açıklamıştı. Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan'ın kendisine açılan davada söz konusu bilgiyi verdiğini belirtti. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Feyzan, "CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!!! Buyrun!" ifadelerini kullanıp kendisine açılan dava dosyasından bir görüntü de paylaşmıştı.