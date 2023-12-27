Son dakika: CHP’den trol KRT ve ANKA’ya her ay 2,5 milyon TL! Bahar Feyzan’dan bomba iddia

YENİ BOMBA İDDİA: KRT VE ANKA

Erdem'in "Başka kanallarla da sözleşmemiz var" ifadelerini destekleyen bir iddia da son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan gazeteci Bahar Feyzan'dan geldi. Feyzan, tıpkı HALK TV gibi KRT ve Anka'ya da her ay CHP'den para gittiğini söyledi.

Rakamı da açıklayan Feyzan, "KRT ve Anka her ay CHP'den abonelik bedeli olarak 2.5 milyon TL alıyor. 1.5 milyon Anka için, 1 milyon KRT için" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER DE İŞİN İÇİNDE

Ancak alınan paraların çalışanlara verilmediğini de iddia eden Feyzan, "Bir kanalın kurulması için ekipmanların temininde belediyeler devreye girdi. Bu arada ne yazıkki bunu görmüş biri olarak söylüyorum. Arkadaşlar o alınan paralarla kurulan buysa başka bir şey demiyorum. Ya biliyorsun biz muhalefet kanalıyız. Bizde para ne gezsin Allah rızası için sen de burada çalış sömürüleri hiç bitmiyor. Aldıkları parayı çalışanlarına hakkaniyetli dağıtmıyorlar" dedi.

YENİ FONDAŞ BAŞ GÖSTERDİ

Muhalif çıkışlarıyla tanınan ve son dönemde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan gazeteci Bahar Feyzan, Temmuz ayında CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını açıklamıştı. Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan'ın kendisine açılan davada söz konusu bilgiyi verdiğini belirtti. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Feyzan, "CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!!! Buyrun!" ifadelerini kullanıp kendisine açılan dava dosyasından bir görüntü de paylaşmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN