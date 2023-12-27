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Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 12:49 Güncelleme 27 Aralık 2023, 13:08
Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 hain sarı torbada

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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