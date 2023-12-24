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Şehit Yasin Karaca'nın son görüntüleri ortaya çıktı: "Kızılelma'ya kadar devam komutanım" | Ortaokulda şehit olan bir askeri canlandırdığı ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 16:11 Güncelleme 24 Aralık 2023, 16:36
Şehit Yasin Karaca’nın son görüntüleri ortaya çıktı: Kızılelma’ya kadar devam komutanım | Ortaokulda şehit olan bir askeri canlandırdığı ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

''Kızılelma'ya kadar devam''

Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ

Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu.

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