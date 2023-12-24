Şehit Yasin Karaca'nın son görüntüleri ortaya çıktı: "Kızılelma'ya kadar devam komutanım" | Ortaokulda şehit olan bir askeri canlandırdığı ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca 'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın komutanıyla gerçekleştirdiği diyalog yürekleri sızlattı:



💬 Komutanım, yolumuz ne yolu?

🗣 Şehitlik yolu...

💬 Helal komutanım, Kızılelma'ya kadar devam!

🗣 Var olsun… pic.twitter.com/kHdwA1MAa7 — Takvim (@takvim) December 24, 2023

Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.