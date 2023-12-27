Son dakika: Başkan Erdoğan’dan özel plan! AK Parti İstanbul adayını ne zaman açıklayacak? Bugün Kabine toplanacak mı?

Erdoğan, dün de Genel Merkez'de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van için aday yoklaması yaptı. Toplantılarda Erdoğan'ın katılımcılardan isim önerisi istemenin yanı sıra; hangi adayın neden tercih edilmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerini de tek tek not aldığı öğrenildi. Dünkü eğilim yoklamasıyla birlikte AK Parti'de 28 büyükşehir için aday önerileri toplanmış oldu. Erdoğan, geriye kalan Mardin ve Manisa için de bugün teşkilâtın eğilimini ölçecek. Erdoğan'ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor.