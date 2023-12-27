Son dakika: Başkan Erdoğan’dan özel plan! AK Parti İstanbul adayını ne zaman açıklayacak? Bugün Kabine toplanacak mı?

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan yılın son kabinesi iptal edildi. Erdoğan'ın yerel seçimler için AK Parti temayül yoklamasına katılacağı öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan yılın son kabinesi iptal edildi. Erdoğan'ın yerel seçimler için AK Parti temayül yoklamasına katılacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart öncesi AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek amacıyla Genel Merkez'de yaptığı özel çalışmada dün Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van için aday yoklaması yapıldı. Bugüne kadar 28 büyükşehir için aday önerilerini toplayan Erdoğan, geriye kalan Mardin ve Manisa için de bugün teşkilâtın eğilimini ölçecek. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor.
BÜYÜKŞEHİRLER TAMAMLANIYOR
AK Parti, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların belirlenmesi için hazırlıklarında sona yaklaştı. 26 Kasım'da 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili'nin oy kullandığı temayül yoklamasının ardından Erdoğan, büyükşehirler için AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla özel bir aday belirleme çalışması daha başlatmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Tekirdağ ve Şanlıurfa milletvekilleri ve teşkilâtlarıyla ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, bu iller için belediye başkanlığına aday önerilerini istedi.
Erdoğan, dün de Genel Merkez'de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van için aday yoklaması yaptı. Toplantılarda Erdoğan'ın katılımcılardan isim önerisi istemenin yanı sıra; hangi adayın neden tercih edilmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerini de tek tek not aldığı öğrenildi. Dünkü eğilim yoklamasıyla birlikte AK Parti'de 28 büyükşehir için aday önerileri toplanmış oldu. Erdoğan, geriye kalan Mardin ve Manisa için de bugün teşkilâtın eğilimini ölçecek. Erdoğan'ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor.
İSTANBUL ADAYI ÖZEL PROGRAMLA AÇIKLANACAK
AK Parti'nin aday tanıtım toplantısının seçim beyannamesiyle aynı gün 15 Ocak'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması İstanbul adayının ise özel bir programla İstanbul'da duyurulması planlanıyor. Ocak ayının son haftasından itibaren seçim gezilerine başlaması beklenen Erdoğan'ın bu süreçte tüm büyükşehirlerde miting yapacağı belirtiliyor.