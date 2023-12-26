TBMM Genel Kurulu’nda bütçe mesaisi: 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu

Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri ise 11 Aralık'ta başladı. Genel Kurul'da 15 birleşimde toplam 191 saat 13 dakika mesai yapıldı. Stenograflar 6 bin 968 sayfa tutanak tuttu.

Meclis'te bütçe mesaisi dün itibarıyla sona erdi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim-24 Kasım'da yapıldı. Komisyonda 21 toplantı ve 70 oturumda yapılan görüşmeler, 217 saat 59 dakika sürerken bu toplantılarda 7 bin 834 sayfa tutanak tutuldu.

TBMM ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçelerinin görüşüldüğü, bütçe görüşmelerinin 2. gününde, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde rahatsızlandı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 20 dakika ara verdi. Genel Kurul'da uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Danışma Kurulu kararıyla görüşmeler yarıda kesilerek, ilgili kurumların görüşmelerinin kalan kısmının 21 Aralık Perşembe günkü birleşimde yapılması kararlaştırıldı.

Bütçe görüşmelerinin 4. gününde ise Bitmez'in vefat haberi alındı. Bunun üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalara ara verildi ve Danışma Kurulu kararı ile Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının 2024 yılı bütçe görüşmeleri 21 Aralık Perşembe gününe alındı.

Bütçe görüşmelerinin 5. gününde, TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

CHP'Lİ KASAP, SAADET PARTİSİNE KATILDI

Saadet Partisi'nin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşerken, Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetti. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın partiye katılımıyla Saadet Partisi, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURUL SALONU'NDAN AYRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadın cinayetlerinden bahsederken AK Parti sıralarına dönerek, "Sayın vekil gülüyor ama bu veriler gerçek." sözlerini sarf etti. Bu sözler, Genel Kurulda, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışmalara neden oldu.