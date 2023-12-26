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Hainlere geçit yok! MSB açıkladı: 18 şüpheli yakalandı 2'i terörist çıktı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:53 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:57
Hainlere geçit yok! MSB açıkladı: 18 şüpheli yakalandı 2’i terörist çıktı

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

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